Посты записи помогли пациентам амбулаторной онкопомощи уже более 400 тыс. раз

Жители Москвы записались на прием к врачам через специальные посты в центрах амбулаторной онкопомощи уже более 400 тыс. раз. Об этом во вторник, 10 октября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице продолжает совершенствоваться система оказания онкологической помощи. Так, в центрах амбулаторной онкопомощи заработали посты записи для более комфортного процесса взаимодействия горожан с медицинскими учреждениями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ракова подчеркнула, что новый сервис стал востребован среди пациентов: им уже воспользовались более 400 тыс. раз. Сотрудники постов записи помогают москвичам подобрать максимально удобное время для визита к специалисту и запланировать несколько медицинских процедур на один день. Горожане могут записаться на инструментальные или лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры, консультации специалистов, пишет НСН.

Помимо этого, отметила заммэра, благодаря сервису врачи избавились от административных задач и смогли сосредоточиться на медицинских вопросах, отмечает сайт kp.ru.

Ракова добавила, что в многопрофильных медучреждениях создали якорные онкологические центры. В каждом из них есть стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и патоморфологическая лаборатория, сообщает телеканал «360».

Проект был запущен в столице летом 2022 года, пишет RT. В пилотном режиме первые два поста записи заработали в ЦАОП при Боткинской больнице и Городской клинической онкологической больнице № 1. С января сервис сделали доступным во всех центрах амбулаторной онкологической помощи.

Ранее Ракова рассказала, что в столице успешно реализуется программа обучения врачей-онкологов. Она подчеркнула, что московская онкослужба обеспечена ресурсами на 100%, пишет «Москва 24».

7 октября врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что основным «тормозом» развития рака является белок р53, который способен предотвращать гибель клеток. Для поддержания его содержания в организме необходимо употреблять достаточно белка при приемах пищи.