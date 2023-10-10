Sony анонсировала обновленную и уменьшенную версию PlayStation 5

Японская корпорация Sony представила обновленную и уменьшенную версию своей игровой приставки PlayStation 5 (PS5). Соответствующий анонс компания сделала во вторник, 10 октября, на своем сайте.

«По мере приближения праздничного сезона мы рады сообщить, что у нас выходит новая модель PS5. Чтобы удовлетворить растущие потребности игроков, наши команды инженеров и дизайнеров совместно разработали новый форм-фактор, который обеспечивает больший выбор и гибкость», — говорится в сообщении.

Обновленные PlayStation 5 выйдут в двух вариантах: Digital Edition без дисковода и Blu-ray Ultra HD с дисководом. Обе версии будут обладать встроенным SSD на 1 Тб.

По сравнению с текущими моделями их обновленные аналоги уменьшатся в объеме более чем на 30%, а в весе — на 18% и 24%. Кроме того, в обновленную PS5 Digital Edition добавлена возможность подключения внешнего дисковода, который будет продаваться отдельно за $79,99.

Старт продаж намечен на ноябрь этого года в некоторых розничных магазинах США и на сайте PlayStation. Как только запасы текущих PS5 будут распроданы, ее обновленная версия станет единственной доступной моделью.

Стоимость новинки составит $499,99 за версию приставки с дисководом и $449,99 — за Digital Edition.

Ранее, 23 августа, Sony анонсировала портативную консоль под названием PlayStation Portal, которая получит восьмидюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080p и частоту 60 Гц. Стоимость новинки составит $199,99.