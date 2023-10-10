Путин и Эрдоган готовы содействовать переговорам между Израилем и Палестиной
В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность содействовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной.
Отмечается, что президенты в разговоре выразили глубокую обеспокоенность «продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв» среди гражданского населения.
«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган затронули отдельные вопросы российско-турецкого сотрудничества.
Ранее в этот день газета Hurriyet со ссылкой на канцелярию президента Турции сообщила, что Путин обсудил по телефону с Эрдоганом палестино-израильский конфликт. Президенты также перечислили инициативы, необходимые для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе конфликта. По словам Эрдогана, Анкара обеспокоена обстрелами гражданских поселений с обеих сторон противостояния.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной. По его словам, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта.
Также замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что продолжение взаимного насилия межу Израилем и палестинским движением ХАМАС чревато разрушительными последствиями. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.
Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.