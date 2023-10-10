Краснов провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с руководителем федеральной комиссии по вопросам честности и неподкупности Ирака Хейдаром Хануном, сообщила во вторник, 10 октября, Генпрокуратура РФ на своем сайте.

Подобная встреча в Генпрокуратуре России проходит впервые. В ходе мероприятия Краснов поблагодарил Хануна за инициативу в его проведении и отметил, что российско-иракские отношения имеют долгую историю.

«Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в преддверии визита в Москву господина премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани, Россия на протяжении многих десятилетий поддерживала самые близкие, тесные и доверительные отношения с Вашей страной», — отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что обе страны продолжают развивать связи в экономике, энергетике, логистике, военно-техническом сотрудничестве, и выразил уверенность в возможности построения конструктивного взаимодействия по линии правоохранительных структур России и Ирака.

«Совместную работу можно проводить на ключевых трансграничных площадках антикоррупционной направленности, например, рабочих групп ООН и Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов, в которой наши представители входят в состав Управляющего комитета», — заявил Краснов.

Генпрокурор также подчеркнул, что российская прокуратура открыта для диалога, и назвал знаковым подписанный по итогам встречи меморандум о взаимопонимании, который подчеркивает общую нацеленность на развитие и укрепление двусторонних связей.

Федеральная комиссия по вопросам честности и неподкупности — это независимый государственный орган Ирака, ответственный за борьбу с коррупцией в стране. Среди прочего она расследует дела о коррупции, предлагает соответствующие изменения в законодательство, а также готовит необходимые исследования, учебные материалы и материалы для СМИ.

10 октября в Москве состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Ирака, в ходе которой Путин подчеркнул, что израильский кризис стал ярким примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке, стремившегося монополизировать урегулирование ситуации в регионе. В свою очередь, ас-Судани назвал обострение палестино-израильского конфликта опасной эскалацией, которая ведет к разрушению сектора Газа.