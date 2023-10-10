Американские СМИ назвали войну в Израиле катастрофой для Байдена

Эскалация конфликта в Израиле является катастрофичным сценарием для президента США Джо Байдена перед выборами. Об этом 10 октября написал журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.

«Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», —написал он.

По мнению Буша, атака ХАМАС на Израиль создает для Белого дома перспективу региональной войны, которая способна поглотить администрацию Байдена на несколько недель или месяцев.

Согласно материалу, расширение кризиса с вовлечением в него региональных игроков в виде крупных держав станет катастрофой для американского лидера. Подобное развитие событий вызовет повышение цен на энергоносители, а ухудшающаяся ситуация с заложниками станет еще одним политическим вызовом для президента США.

«Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта», — говорится в статье.

Ранее в этот день издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщило о возможном размещении США второго авианосца вблизи Израиля. Между тем, первый отправленный 8 октября США авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли должны прибыть в акваторию Израиля уже во вторник.

В тот день президент США Джо Байден дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Представители Белого дома заверили, что будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.

ХАМАС начал обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.