Советский актер Юлиан Панич умер на 93-м году жизни

Советский актер и режиссер Юлиан Панич, известный по ролям в кинокартинах «Дорога домой» и «Осторожно, бабушка!», умер 9 октября на 93-м году жизни. Об этом сообщает агрегатор kino-teatr.ru.

Причина смерти артиста не уточняется. Известно, что Панич скончался во французском Антибе.

Актер театра и кино родился в 1931 году на Украине, затем его семья переехала в Москву. В столице Юлиан учился в Театральном училище им. Б. Щукина, играл в Академическом театре драмы им. А.С. Пушкина. После переезда Панич выступал в театре имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге. В 1968 году стал одним из создателей творческого объединения «Лентелефильм».

Актер снялся в 20 советских кинофильмах, в числе которых ленты «Первороссияне», «Зеленая карета», «Осторожно, бабушка!» и «Дорога домой». Кроме того, он написал книгу воспоминаний «Четыре жизни Юлиана Панича, или Колесо счастья».