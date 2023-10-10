Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом палестино-израильский конфликт. Об этом 10 октября сообщает Hurriyet со ссылкой на канцелярию президента Турции.

«В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», — уточняет газета.

В канцелярии отметили, что президенты также перечислили инициативы, необходимые для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе конфликта. По словам Эрдогана, Анкара обеспокоена обстрелами гражданских поселений с обеих сторон противостояния.

Российская сторона также высказывалась против кровопролития в ходе конфликта. Так, ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что продолжение взаимного насилия межу Израилем и палестинским движением ХАМАС чревато разрушительными последствиями. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что палестино-израильское противостояние необходимо срочно остановить.

Палестинское движение ХАМАС начало обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.