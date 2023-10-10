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Пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту ампутировали ногу

Ynet: пострадавшему от боевиков ХАМАС футболисту Бену Биньямину ампутировали ногу
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Фото: ФК «МС Кирьят-Ям»
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Футболист команды «МС Кирьят-Ям» из Северной лиги Бен Биньямин получил серьезные ранения при нападении боевиков ХАМАС на гостей музыкального фестиваля в израильском кибуце Раим, спортсмену ампутировали ногу. Об этом 10 октября сообщил портал Ynet.

На вечеринке 7 октября молодой человек был с девушкой и братом. Когда началась стрельба, родственник смог уехать на машине, а паре удалось спрятаться, однако в сторону их укрытия была брошена граната.

Пострадавших госпитализировали 9 октября, медики делали всё возможное, но ногу Биньямину спасти не удалось.

Ранее во вторник сообщалось, что ХАМАС усилило обстрелы израильского города Ашкелон, расположенного в 40 км от границы с сектором Газа. Пострадали здания магазинов. По словам местного жителя, люди привыкли к обстановке, с начала сирены у них есть до 40 секунд, чтобы добежать до бомбоубежища.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В тот же день он объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

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Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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