Общежитие загорелось в центре Казани

Одно из общежитий Казанского федерального университета (КФУ) загорелось в центре Казани вечером во вторник, сообщило 10 октября в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, пожарная сигнализация сработала в пятиэтажном здании общежития N4 КФУ на улице Красной Позиции, дом 6, корпус 3.

«Подразделения Казанского гарнизона реагировали по второму номеру вызова», — уточнили в МЧС.

Здание было сильно задымлено, пожарные спасли из него 24 человек. Открытое горение было ликвидировано в 20:13. Пострадавших не было.

Как следует из видеокадров, опубликованных очевидцем инцидента, пожар возник в комнате на третьем этаже. На месте пожара работали сотрудники полиции, находились медики скорой помощи. Электричество из-за пожара в общежитии не отключали.

В середине сентября при пожаре в общежитии в Красноярске погибли два человека, еще три пострадали. Сотрудники полиции и пожарные помогали эвакуировать жильцов.