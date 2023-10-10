Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Завершились работы по строительству транспортной развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), новую развязку открыл мэр Москвы Сергей Собянин, 10 октября сообщили на сайт мэра и правительства столицы России.

Он отметил, что сдается в эксплуатацию сложный объект.

«Таким образом, улучшается транспортная доступность пяти районов Юго-Восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо Южного порта. Это территория строительства нового делового центра и жилых районов», — сказал Собянин.

Строительство транспортной развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления МСД началось в декабре 2020-го года, работы завершились на месяц раньше срока.

«На развязке построили и реконструировали 4 км дорог, включая эстакаду основного хода через железнодорожные пути МЦД-2 и четыре эстакады-съезда», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты провели реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, привели в порядок более 1,3 км дорог, включая Шоссейную, Курскую, Кубанскую, Краснодарскую и Ставропольскую улицы, а также участок Проектируемого проезда № 1797 от Краснодарской до Ставропольской улицы.

В рамках благоустройства строители обустроили 9,5 га газонов и высадили около 3,4 тыс. деревьев и кустарников. Также в ходе работ обновили 78 км инженерных коммуникаций.

Создание альтернативного маршрута между районами сократит пробег автотранспорта до 7 км.

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