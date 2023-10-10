Израиль объявил о переходе к полномасштабному наступлению в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября заявил, что армия страны переходит к полномасштабному наступлению в секторе Газа.

«Я снял все ограничения, у нас [восстановлен] контроль над [израильской] территорией, и мы переходим к полномасштабному наступлению», — цитирует Галанта The Times of Israel.

Ранее в этот день сообщалось, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 250 целям в секторе Газа. Также войска атаковали подземный тоннель в районе Рафаха, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9 и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.