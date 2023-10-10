Британские ученые сравнили длительные симптомы простуды с постковидным синдромом

Британские ученые выяснили, что долгосрочные последствия для здоровья возможны не только после коронавируса, но и после других острых респираторных инфекций (ОРИ). Об этом написал журнал The Lancet.

«Длинный COVID — хорошо известное, хотя и неоднородное явление. Острые респираторные инфекции, вызванные другими возбудителями, также могут вызывать долговременные симптомы», — пишет журнал, приводя результаты популяционного исследования ОРИ у взрослых в Великобритании COVIDENCE UK.

В ходе него специалисты проанализировали данные по 16 потенциально длительным симптомам COVID и качеству жизни, связанному со здоровьем (HRQoL), о которых сообщили в период с 21 января по 15 февраля 2021 года участники. Их симптомы сравнили с переболевшими обычной ОРИ участниками.

Выяснилось, что и у тех, и у других после болезни наблюдались усталость, одышка, головокружение, рассеянное внимание, кашель, проблемы с памятью, желудком и сном. При этом, как указывается в статье, переболевшие коронавирусом чаще жаловались на головокружение и отсутствие вкуса и запаха. В остальном же принципиальной разницы между постковидным синдромом и последствиями остальных ОРИ нет.

«Выяснилось, что не только COVID-19 долгосрочно влияет на здоровье. После других респираторных инфекций выздоровление также занимает много времени и сил организма», — заметила один из авторов статьи, эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Джулия Вивальди, принимавшая участие в исследовании.

6 октября врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков сообщил «Известиям», что штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». Он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче.

По его словам, с точки зрения клинических проявлений «Эрис» протекает как обезличенная респираторная инфекция. Типичные симптомы: насморк, кашель, иногда повышение температуры. Редко проявляются симптомы, характерные для COVID-19, в виде потери обоняния и вкуса, еще реже встречаются диспептические проявления.

4 октября в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что в регионе впервые был выявлен штамм коронавируса «Эрис».

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