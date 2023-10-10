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Эрдоган заявил о последствиях вмешательства авианосца США в конфликт в Израиле

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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что отправка Вашингтоном авианосца USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря приведет к эскалации конфликта в Израиле и гибели большого числа людей в Газе. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во вторник, 10 октября, в ходе пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

«США отправляют свой авианосец в Израиль. Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив приближающимся авианосцем по Газе», — передает слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Он также напомнил, что США недавно сбили над Сирией турецкий беспилотник. Такое поведение Вашингтона не отвечает партнерским отношениям между двумя странами, подчеркнул Эрдоган.

Ранее, 8 октября, стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. Правительство США будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы, уточнялось в заявлении Ллойда.

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ХАМАС начало обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершился. Однако ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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