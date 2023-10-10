ХАМАС призвало страны мира защитить право палестинцев на независимость

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отправил обращение лидерам арабских государств, международных организаций и генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абулу Гейту, в котором призвал принять резолюции, защищающие право палестинцев на независимость. Об этом стало известно 10 октября.

«Хания направляет политический меморандум Лиге арабских государств и арабским лидерам», — говорится в Telegram-канале движения.

Он призвал страны арабского мира защитить права палестинцев на независимость, а также выделить средства для поддержки населения сектора Газа.

Ранее, 7 октября, Хания заявил, что битва, которую ХАМАС ведет с Израилем, стала началом освобождения палестинских земель и народа. Также он назвал правительство Израиля фашистским и отметил, что оно «перешло все границы».

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября израильская армия продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.