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Спорт
Вратарь итальянского «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную РФ

Вратарь итальянского «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную РФ

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Фото: Global Look Press/AFLO/Maurizio Borsari
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Вратарь итальянского «Лацио» Иван Проведель не стал принимать приглашение в сборную России по футболу. Об этом 10 октября сообщил «Спорт-Экспрессу» тренер голкиперов российской сборной Виталий Кафанов.

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — приводит издание слова тренера.

Проведель провел в составе «Лацио» 20 встреч в текущем сезоне. За эти турниры голкипер пропустил 19 голов. В 10 матчах он сыграл «на ноль». Кроме того, в первом туре нового сезона Лиги чемпионов вратарь забил гол, что редкость для его позиции, чем принес команде ничью в игре против мадридского «Атлетико».

У Проведеля русские корни по материнской линии, его мать родом из Москвы. Вратаря уже на протяжении года вызывают на матчи сборной Италии, но он так и не был ни разу заигран за «Скуадру адзурру». Всю свою игровую карьеру вратарь провел в Италии.

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Громкой рокировкой голкиперов запомнился матч восьмого тура Серии А чемпионата Италии по футболу 8 октября. Оба вратаря получили красные карточки и были удалены с поля.

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