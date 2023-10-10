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Жительница Самарской области отдала мошенникам 700 тыс. рублей

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 43-летней женщины. Потерпевшая лишилась 700 тыс. рублей.

По словам жительницы Чапаевска, ей в течение трех дней поступали звонки от людей, которые представлялись сотрудниками одного из банка. Они убедили потерпевшую, что ее личный кабинет в мобильном приложении взломан, из-за чего посторонние люди якобы получили доступ к ее данным и пытаются оформить кредит. Об этом сообщает НИА «Самара».

Собеседники рекомендовали женщине оформить «встречный» кредит и перечислить средства на посторонний счет. Потерпевшая взяла в банке 700 тыс. рублей и выполнила инструкции злоумышленников. На следующий день они предложили оформить новый кредит. Тогда женщина поняла, что общается с мошенниками.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

За минувшую неделю жители Республики Коми лишились 26 млн рублей из-за мошенников. Пострадали 53 человека. Наибольший ущерб понесла 55-летняя жительница Воркуты, которая перевела деньги на «безопасный» счет.

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