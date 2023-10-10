ЦБ спрогнозировал достижение пика годовой инфляции весной-летом 2024 года

Ожидается, что пик годовой инфляции в России придется на весну-лето 2024 года, заявил заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин во вторник, 10 октября, в ходе общения с журналистами.

«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то весной-летом», — сказал он.

Что касается возможного повышения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров Банка России, то регулятор, по словам Заботкина, «будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки исходя из обновления прогноза».

При учете проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по прогнозу ЦБ составит 6–7% в 2023 году, а в 2024 году вернется к 4%, оставаясь на этом уровне и в дальнейшем.

В конце сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция будет снижаться и достигнет цели в 4% к следующему году. По ее словам, чем ниже инфляция, тем более стабильны цены и более доступны ставки по кредитам.

15 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Регулятор заявил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. По данным от 11 сентября, годовая инфляция в РФ увеличилась до 5,5%. До этого в июле она составляла 4,3%.