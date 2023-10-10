Один человек пострадал в ДТП с «перевертышем» в Калужской области
Легковой автомобиль опрокинулся после ДТП на дороге в Калужской области. Пострадал один человек.
Авария произошла утром 10 октября в деревне Радюкино Медынского района. Автомобиль «ЗАЗ» столкнулся с Nissan. Об этом сообщает газета «Весть».
На месте происшествия задействовали пожарно-спасательное подразделение МЧС. В ликвидации последствий аварии участвовали девять человек и три единицы техники. Состояние пострадавшего не уточняется.
В Челябинской области водитель грузовика уснул за рулем на федеральной трассе и допустил столкновение по касательной с другим грузовиком. Автомобили получили повреждения, но никто не пострадал.