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Еще один участок трассы Р-239 реконструируют в Татарстане до 2028 года

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В Татарстане реализация проекта реконструкции участка федеральной трассы Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан со строительством обхода поселка Сокуры запланирована на 2025–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Речь идет об участке трассы с 20-го по 43-й км. Он относится к третьей категории и уже не справляется с транспортной нагрузкой, поскольку в пиковые часы интенсивность движения превышает 24 тыс. автомобилей.

«Учитывая, что участок трассы находится в районе тяготения Казани, было принято решение о переводе его в первую категорию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет ИА «Татар-информ», проект реконструкции предусматривает расширение отрезка трассы до четырех полос, строительство шести транспортных развязок, включая шесть путепроводов в их составе, а также двух мостов через реки Мёша и Каипка, шести надземных переходов.

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