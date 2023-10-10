Ледовый городок откроют в Новосибирске в конце декабря

Ледовый городок на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске откроется 30 декабря. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на мэрию города.

Тематика городка на грядущий сезон пока не определена, решение будет принято в ближайшее время. В сезоне 2022/23 скульптуры и горки выполнили в стиле, посвященном 130-летию города.

Вход на территорию городка станет платным. Стоимость билета для взрослых и детей от 15 лет составит 350 рублей. Дети из многодетных семей от 15 лет смогут пройти на территорию за 300 рублей, а дети от четырех до 14 лет — за 250 рублей.

Согласно прогнозам, снегопады ожидаются в Новосибирской области уже в ближайшее время. Осадки выпадут с 23 по 29 октября.