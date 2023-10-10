Подача тепла в многоквартирные дома началась в Тамбове
В Тамбове приступили к подаче тепла в многоквартирные дома. Процесс проходит поэтапно, сообщает городская администрация.
Сейчас энергетики занимаются переводом тепловых пунктов на зимний режим работы, открывают задвижки для циркуляции теплоносителя.
В первую очередь тепло начнет поступать в дома в центре города. Как объясняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», это связано с тем, что энергетики могут приступить к работам без предварительной подготовки повысительных насосных станций. Через несколько дней будет запущено насосное оборудование и начнется подача тепла жителям северной части Тамбова.
Полностью завершить пусконаладочные работы и включить отопление во всех жилых домах в городе планируется до 24 октября.