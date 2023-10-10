На безопасность школ в новых регионах дополнительно выделят 9,3 млрд рублей

На обеспечение безопасности школ и колледжей в новых регионах России в 2024–2026 годах из федерального бюджета будет дополнительно выделяться по 9,3 млрд рублей в год, сообщил во вторник, 10 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в федеральном бюджете предусмотрено 5,7 млрд рублей дополнительно в 2024 году и 6 млрд рублей в 2025-м на горячее питание в школах для младшеклассников. Кроме того, на классное руководство в 2024 году будет дополнительно выделено более 1,5 млрд рублей.

«В проекте федерального бюджета предусмотрены все необходимые объемы на функционирование и развитие отраслей общего образования и колледжей, в целом, в ключевых направлениях нашей общей работы в рамках реализации народной программы партии», — заявил Кравцов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», трансляция мероприятия велась во «ВКонтакте».

1 сентября президент России Владимир Путин отметил, что включение школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны является одним из ключевых вопросов. Российский лидер поручил правительству РФ и впредь уделять особое внимание решению задач в данной сфере.