Пять пьяных водителей задержали в Ульяновской области за сутки
За минувшие сутки в Ульяновской области выявили больше 26 тыс. нарушений правил дорожного движения. В числе задержанных — пять пьяных водителей.
По данным Ulpravda.ru, наиболее распространенным нарушением является превышение скорости. За такое деяние оштрафовали больше 22,7 тыс. человек. 17 водителей не предоставили преимущество пешеходам. У 18 транспортных средств выявлено нарушение светопропускаемости стекол. Еще 30 водителей привлекли к ответственности за нечитаемые регистрационные знаки.
Из пяти водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, двое совершили такое нарушение повторно.
В Рязанской области за минувшие выходные полиция выявила почти 10,9 тыс. нарушений ПДД. 24 автомобилиста сели за руль в пьяном состоянии, еще десять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.