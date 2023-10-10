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Диетолог Фаерман назвала овсяную и гречневую каши самыми полезными

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Фото: ТАСС/Светлана Денисова
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Овсяная и гречневая каши являются наиболее полезными для организма человека. О том, какие важные микроэлементы и витамины содержат овсянка и гречка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Лариса Фаерман во вторник, 10 октября.

По ее словам, в состав овсяной крупы входят благоприятно влияющие на уровень холестерина в крови бета-глюканы, а также витамины группы B, антиоксиданты, минералы, в том числе железо и магний, которые способствуют нормализации пищеварения и усилению чувства сытости.

«Детям она обеспечивает энергию, необходимую для активного роста и физической деятельности, а также способствует нормальному развитию нервной системы благодаря содержанию витаминов группы B», — рассказала врач.

Гречневая крупа тоже очень полезна, поскольку является источником растительного белка и содержит рутин, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, а также богата калием, кальцием, фосфором и магнием.

«Крупа идеально подходит для завтрака, так как обеспечивает организм энергией на целый день, поддерживает работу пищеварительной системы и помогает контролировать вес. Каша также подходит для детей, так как является источником железа, предотвращающего развитие анемии», — сказала диетолог.

Она добавила, что среди полезных каш можно также выделить кашу из кеноа, также богатую растительным белком, содержащим все необходимые аминокислоты.

Наименее полезной кашей Фаерман назвала манку. Она пояснила, что манная крупа является продуктом обработки пшеницы, в ней высоко содержание быстрых углеводов, которые могут вызвать резкий скачок сахара в крови.

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О вредности манной каши в конце августа рассказывала и врач-диетолог Елена Соломатина. Он отмечала, что манка обладает высоким гликемическим индексом, способствует набору лишнего веса и развитию сахарного диабета. По ее словам, раньше манная каша ценилась за высокую калорийность, однако сейчас уровень физической активности снизился, поэтому на первый план вышло увеличение количества питательных веществ в рационе.

Тогда же диетолог Майкл Мосли рассказал о вреде каш быстрого приготовления из-за высокого содержания в них сахара. В одной тарелке овсянки быстрого приготовления может содержаться до трех ложек сахара, а некоторые бренды содержат ошеломляющие 16 г на порцию, отметил он.

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