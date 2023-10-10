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Офицер Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

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Российские силы ликвидировали группу инструкторов из Великобритании и стран НАТО, которые работали с Вооруженными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 9 октября рассказал бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар», — сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Макгрегор отметил, что именно это недавно произошло с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 км. — Ред.) от фронта, где несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены ударом артиллерии. Он также подчеркнул невозможность пересечь границу Украины, не попав в поле зрения российской разведки. По его оценке, у ВСУ никогда не получится обрушить эту сложную и многоуровневую систему наблюдения.

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30 сентября министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что страна впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов ВСУ. По данным газеты The Telegraph, на тот момент он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки на Украину вместо баз Великобритании и других членов блока НАТО.

Тогда же журналисты газеты отметили, что размещение британских войск на Украине ознаменует серьезную эскалацию участия королевства в конфликте. Они добавили, что Шэппс также выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Далее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае обучения украинских боевиков британскими инструкторами на территории Украины военные Великобритании станут легальной целью для Вооруженных сил России. По его мнению, данные лица будут уничтожаться уже не как наемники, а как специалисты НАТО.

2 октября пленный военнослужащий ВСУ Леонид Дорош рассказал, что перед отправкой на фронт его подготовкой занимались немецкие инструкторы. Они ознакомили его с принципами работы с пулеметом, автоматом, «Панцерфаустом», противотанковой миной, а также возили на военный полигон, сообщил он. Он добавил, что в роли инструкторов также выступали курсанты Львовского военного института и норвежские военные.

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