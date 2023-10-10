Офицер Макгрегор: Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

Российские силы ликвидировали группу инструкторов из Великобритании и стран НАТО, которые работали с Вооруженными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 9 октября рассказал бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар», — сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Макгрегор отметил, что именно это недавно произошло с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 км. — Ред.) от фронта, где несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены ударом артиллерии. Он также подчеркнул невозможность пересечь границу Украины, не попав в поле зрения российской разведки. По его оценке, у ВСУ никогда не получится обрушить эту сложную и многоуровневую систему наблюдения.

30 сентября министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что страна впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов ВСУ. По данным газеты The Telegraph, на тот момент он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки на Украину вместо баз Великобритании и других членов блока НАТО.

Тогда же журналисты газеты отметили, что размещение британских войск на Украине ознаменует серьезную эскалацию участия королевства в конфликте. Они добавили, что Шэппс также выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Далее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае обучения украинских боевиков британскими инструкторами на территории Украины военные Великобритании станут легальной целью для Вооруженных сил России. По его мнению, данные лица будут уничтожаться уже не как наемники, а как специалисты НАТО.

2 октября пленный военнослужащий ВСУ Леонид Дорош рассказал, что перед отправкой на фронт его подготовкой занимались немецкие инструкторы. Они ознакомили его с принципами работы с пулеметом, автоматом, «Панцерфаустом», противотанковой миной, а также возили на военный полигон, сообщил он. Он добавил, что в роли инструкторов также выступали курсанты Львовского военного института и норвежские военные.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».