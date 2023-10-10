Российская армия уничтожила в зоне спецоперации инструкторов из Великобритании и НАТО, занимавшихся подготовкой украинских военных. Такой информацией поделился бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

В эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official от 9 октября он сообщил, что власти РФ прекрасно осведомлены о происходящем на фронте.

«Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар», — указал Макгрегор.

По его словам, так и случилось недавно с британскими и натовскими советниками, находившимся в 48 км от линии фронта.

«Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — указал американский офицер. Он добавил, что Вооруженным силам Украины не удастся каким-либо образом повредить российскую систему наблюдения из-за ее сложного и многоуровневого устройства.

О том, что Великобритания планирует разместить на Украине свои войска для обучения украинских военнослужащих сообщил 29 октября министр обороны страны Грант Шэппс. В ответ на это заявление зампред СБ РФ Дмитрий Медведев указал на то, что в таком случае военные Великобритании станут легальной целью для Вооруженных сил России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.