Путин и лидер Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 10 октября, провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Ассими Гойты в рамках второго саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе.

Предыдущие телефонные переговоры Путина и Гойты состоялись 10 сентября. В ходе разговора российский лидер выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами атакой на северо-востоке Мали. Гойта, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали.