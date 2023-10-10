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Путин и лидер Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
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Путин и лидер Мали обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Российский лидер Владимир Путин во вторник, 10 октября, провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Ассими Гойты в рамках второго саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе.

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Предыдущие телефонные переговоры Путина и Гойты состоялись 10 сентября. В ходе разговора российский лидер выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами атакой на северо-востоке Мали. Гойта, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали.

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