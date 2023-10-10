Владелец магазина в Ашкелоне рассказал об усилении обстрелов города

Палестинское движение ХАМАС усилило обстрелы израильского города Ашкелон, расположенного в 40 км от границы с сектором Газа, рассказал 10 октября «Известиям» владелец одного из магазинов по имени Леон.

По словам мужчины, вчера днем упали две ракеты, одна — на открытой местности, вторая — в десятках метров от его торговой точкию

«Взрывной волной у всех магазинов, которые здесь находятся, выбило стекла. Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Мне повезло, можно сказать, только верхнее стекло упало», — сказал предприниматель.

Он отметил, что соседним магазинам повезло меньше. Пострадавших в результате атаки ХАМАС не было.

На кадрах видно, что территория около магазина усыпана осколками стекол и обломками бетона и кирпичей. Ракета повредила фасад здания, в котором располагаются магазины.

«Ашкелон бомбят с каждым разом все больше и больше, и в последние дни пострадал сильно город, ничего не скажешь, с каждым разом всё больше и больше. В Ашкелоне не знаю сколько погибших. Если они есть, то их немного», — продолжил Леон.

Он уточнил, что люди привыкли к обстановке, с начала сирены у них есть до 40 секунд, чтобы добежать до бомбоубежища.

Также корреспондент «Известий» показала, как выглядят бомбоубежища в Израиле.

На кадрах видно помещение в несколько квадратных метров, где могут укрыться несколько десятков человек. Двери в укрытие остаются открытыми, чтобы спрятаться от ракет могло как можно больше жителей.

«Звучат сирены, взрываются ракеты над нашими головами», — отметила она.

При этом в бомбоубежище находятся не только израильтяне, но и арабы.

Ранее во вторник корреспондент «Известий» Ксения Фигурова сообщила, что днем ракеты «изрешетили» почти все небо. Отмечается, что обстрелы ХАМАС наводят страх на людей в городе.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В тот же день он объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.