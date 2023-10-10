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Израиль открыл огонь по территории Ливана после обстрела с его стороны

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Армия обороны Израиля открыла ответный артиллерийский огонь после обстрела с территории Ливана. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«В ответ на зафиксированные запуски с ливанской территории в сторону израильской территории военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент отвечают артиллерийским огнем», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сигналы тревоги сработали в северных районах Израиля на границе с Ливаном.

До этого, 8 октября, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном, отметил, что при атаке ливанской шиитской группировки «Хезболла» Израилю придется перераспределять силы с южного направления, где идут основные атаки ХАМАС.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 849 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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