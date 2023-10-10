Глава МИД Италии Таяни заявил о планах страны вывезти из Израиля 500 человек

В ближайшие дни около 500 граждан Италии вывезут из Израиля. Об этом вице-премьер и министр иностранных дел европейской страны Антонио Таяни заявил в ходе выступления в парламенте во вторник, 10 октября.

«В ближайшие дни планируется вывезти 500 наших граждан на самолетах ВВС и частной авиакомпании», — сказал политик.

По словам Таяни, конфликт между Израилем и Палестиной может «распространиться и иметь опустошающие последствия». Он добавил, что власти Италии работают с международным сообществом, союзниками и институтами Евросоюза, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день два самолета ВВС примерно с 200 гражданами Италии приземлились на военный аэродром Пратика-ди-Маре, который находится в 30 км к югу-западу от Рима, передает НСН. Еще 180 человек прибудут в Верону на лайнере частной авиакомпании.

Согласно данным газеты Il Fatto quotidiano, в Израиле живут до 18 тыс. граждан Италии, имеющих двойное гражданство. Из них примерно одна тысяча — молодежь призывного возраста.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.