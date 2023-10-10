Пропавшая в Израиле немка Шани Лук нашлась живой в больнице сектора Газа

Пропавшая в Израиле 22-летняя гражданка Германии Шани Лук, которую захватили бойцы ХАМАС, находится в больнице в секторе Газа, ей нужна срочная эвакуация, рассказала 10 октября в видеообращении ее мать Рикарда Лук.

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы, ее состояние критическое», — сказала она.

Женщина призвала правительство ФРГ сделать всё возможное для эвакуации девушки из анклава.

«Не нужно спорить об ответственности, нужно действовать быстро и вытащить Шани из сектора Газа. Это мой отчаянный призыв ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою Шани домой и ей выздороветь», — подчеркнула Лук.

Женщина опознала свою дочь по видео, распространенном в Сети 7 октября. На кадрах девушка лежала в пикапе боевиков ХАМАС в полуголом виде лицом вниз, ноги ее были неестественно вывернуты.

Ранее во вторник глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не будет вести ни с кем переговоры о заложниках до окончания боевых действий.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израиль объявил о призыве резервистов на военную службу и начал наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

10 октября посольство Израиля в США сообщило о гибели 1008 израильтян. Как минимум 3418 граждан страны получили ранения. Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестина пытается вернуть границы между двумя странами к линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Она хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.