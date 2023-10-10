10 октября 2023 года состоится заключительный концерт ХХ юбилейного фестиваля «Москва встречает друзей»

10 октября 2023 года в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится заключительный концерт ХХ юбилейного фестиваля «Москва встречает друзей».

Фестиваль проходит в рамках мероприятий Года педагога и наставника и организован Международным Благотворительным фондом Владимира Спивакова.

В концерте-закрытии XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей» примут участие московский концертный хор «Виват» под руководством Каринэ Гурджиян, дуэт Давида (саксофон) и Даниила (фортепиано) Порфёновых из Москвы, гитарист Илья Кравцов из Снежинска Челябинской области, ансамбль флейтистов Воронежской специальной музыкальной школы, ансамбль русских народных инструментов «Крымский сувенир» и другие молодые музыканты. В зале прозвучит музыка Баха, Генделя, Чайковского, Римского-Корсикова, Бородина, Гершвина, а также народные произведения.

«В наше нестабильное время мы не перестаем работать для того, чтобы молодые музыканты из 18 стран мира и 60 российских регионов продолжали учиться, развиваться, приезжать в столицу на ежегодный фестиваль «Москва встречает друзей», которому в этом году исполняется 20 лет. Мы уверены в том, что, помогая детям сейчас, строим будущее нашей страны, которая так богата талантами. Это доказали наши концерты, где мы собирали полные залы, а также онлайн-трансляции, которые смотрят более миллиона зрителей», — поделились организаторы, подводя итоги фестиваля.

В рамках концерта-закрытия состоится официальная часть, в которой примут участие: Лилия Салаватовна Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации Федерального cобрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре и Ольга Юрьевна Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Программу представят ведущая Ольга Григорьева и Петр Гулько, художественный руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии правительства Российской Федерации, почетный деятель искусств Москвы, лауреат премии ЮНЕСКО.

Директор фестиваля — Екатерина Ширман, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ, лауреат премии Москвы.

В фойе театра будут представлены работы юных художников из Москвы.