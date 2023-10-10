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«Известия» показали кадры обстрела израильского Ашкелона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ашкелон в Израиле подвергся обстрелу со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом 10 октября с места событий сообщает корреспондент «Известий» Ксения Фигурова.

«ХАМАС обещало обстреливать в пять часов, как видим, оно сдержало свое обещание. Прямо сейчас над нашими головами разрываются ракеты», — передает корреспондент.

На кадрах видно, как ракеты «изрешетили» почти всё небо. Отмечается, что пока в Израиле работает «купол», однако обстрелы наводят страх на людей в городе.

Между тем владелец магазина в Ашкелоне Леон показал «Известиям» последствия обстрела города.

«Упали две ракеты вчера днем. Одна ракета упала на открытой местности, буквально метров 50 отсюда. Взрывной волной у всех бизнесов, которые здесь находятся, выбило стекла. Кому-то повезло меньше, кому-то — больше. Мне повезло — только верхнее стекло упало. Тут вон соседям повезло поменьше. Вторая ракета упала с другой стороны в это же здание. Слава богу, пострадавших нет», — рассказал он.

Мужчина добавил, что Ашкелон всё чаще подвергается налетам ракет.

Ракетный обстрел Израиля движением ХАМАС начался утром 7 октября, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибло более 1 тыс. жителей Израиля, число погибших палестинцев достигло 849.

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Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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