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Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства

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Палестино-израильский конфликт является следствием провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке, игнорировавшего резолюцию Совбеза ООН о создании суверенной Палестины, заявил во вторник, 10 октября, президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в ходе его визита в Москву.

США пытались монополизировать урегулирование палестино-израильского конфликта, однако вместо поиска компромиссов они продвигали собственные представления об устройстве региона, оказывая давление то на Израиль, то на Палестину.

«Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер призвал все конфликтующие стороны свести к нулю ущерб гражданскому населению.

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7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя исламистское движение ХАМАС.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о начале операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По состоянию на 20:00 мск 9 октября сообщалось, что израильская армия атаковала 1707 целей. Также известно о задержании 40 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в результате рейдов израильской армии в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

По последним данным, в результате атак более 1 тыс. жителей Израиля погибли. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

В 1947 году Генеральной Ассамблеей ООН был принят план по разделу Палестины, который предусматривал прекращение британского мандата на управление территорией к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на этой территории еврейского и арабского независимых государств. Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года, однако вскоре после этого последовал второй этап арабо-израильской войны 1947–1949 годов, в результате чего суверенное арабское государство создано не было.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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