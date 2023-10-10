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Глава Нацбанка Украины опроверг информацию об отставке

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг сообщения СМИ о своей отставке. Запись об этом он опубликовал 10 октября на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

«В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс», — написал действующий глава регулятора, который занимает свой пост с 7 октября 2022 года.

Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на источники сообщило о его увольнении с должности главы Нацбанка страны по состоянию здоровья. Утверждалось, что Пышный якобы написал заявление в Марокко, куда прибыл в составе официальной делегации Украины для участия в ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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9 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны ВСУ, назначив на данный пост Анатолия Баргилевича вместо Игоря Танцюры.

В сентябре правительство Украины уволило всех шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Тогда с должностей были сняты Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также занимавший должность госсекретаря украинского минобороны Константин Ващенко.

В начале того же месяца Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, а его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Данное решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

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