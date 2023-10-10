В Apple предупредили о возможном выгорании экрана iPhone 15 Pro

Корпорация Apple предупредила о возможном выгорании экрана у нового iPhone 15 Pro. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в iPhones.ru.

При возникновении аналогичной проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики. Если там установят, что это аппаратная проблема, то телефон поменяют на новый.

Кроме того, выгорание экрана возможно из-за системной ошибки. На данный момент Apple готовит обновление для устранения такой проблемы.

В публикации iPhones.ru также указали, что iPhone 15 Pro также можно вернуть или обменять без посещения сервисного центра, если с момента приобретения смартфона прошло менее двух недель.

25 сентября стало известно, что в Сети появились множество поддельных новинок Apple. Как отметили в пресс-службе «Авито», выбирая продавца техники необходимо обращать внимание на рейтинг и задавать дополнительные вопросы во избежание обмана.

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