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В Палестине заявили о разрушении легенды о несокрушимости Израиля

Баргути: легенда о несокрушимости армии Израиля была разбита
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Легенда о несокрушимости армии Израиля разбилась. Об этом 10 октября заявил в беседе с «Известиями» член центрального совета организации освобождения Палестины и лидер движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

«Легенда о несокрушимости армии Израиля разбилась о небольшие вооруженные отряды палестинского сопротивления, которые уступают ЦАХАЛ по силам и технике», — заявил он.

По мнению Баргути, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, глава Генштаба, а также все ответственные за разведку службы страны должны уйти в отставку после массированной атаки ХАМАС.

Баргути подчеркнул, что действия сопротивления продемонстрировали не только слабости военной и разведывательной подготовки израильских войск, но и политическую растерянность правящих элит страны.

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Движение ХАМАС 7 октября объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) третий день продолжает наносить удары по сектору Газа.

10 октября посольство Израиля в США сообщило о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. По данным дипломатического ведомства, как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет.

Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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