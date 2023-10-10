Движение ХАМАС подтвердило убийство двух высокопоставленных членов группировки. Об этом говорится в заявлении движения во вторник, 10 октября, в Telegram.

«ХАМАС объявляет нашему палестинскому народу, нашей арабской и исламской нации <...> : мученик — член политбюро движения в Газе А. Закария Ахмед Абу Муаммар (50 лет), мученик — член политбюро движения в Газе А. Джавад Абу Шамала (50 лет)», — сказано в заявлении.

Ранее этим днем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС. Отмечалось, что убит министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала. Как завила ЦАХАЛ, в рамках своих обязанностей «он управлял средствами в организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа». До этого Абу Шамала занимал посты в сфере безопасности в движении в рамках своей деятельности руководил рядом операций, «направленных на причинение вреда гражданам в государстве Израиль», добавили в ЦАХАЛ.

Также во вторник сообщалось, что военнослужащие армии Израиля задержали более 40 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Также ЦАХАЛ сообщила, что в Аль-Фуркане в секторе Газа нанесла удары по 250 целям.

Накануне стало известно об убийстве одного из старших командиров палестинского движения ХАМАС Раафата Абу Хилала в результате израильского авиаудара по лагерю Башит, находящемуся в Рафахе к югу от сектора Газа. Эту информацию подтвердили в ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.