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СМИ заявили об упущении Израилем угрозы ХАМАС из-за упора на технологии

Politico: Израиль упустил угрозу атаки ХАМАС, слишком полагаясь на технологии
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Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy
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Израилю не удалось предотвратить нападение движения ХАМАС, поскольку государство полагалось на свои технологии в оборонной сфере больше, чем на традиционную разведку. Об этом 10 октября сообщила Politico со ссылкой на экспертов.

«Возможно, произошло то, что израильтяне стали слишком полагаться на свои технологии и им следует вернуться к некоторым из своих прежних методов с использованием человеческих ресурсов», — приводит газета слова директора Института безопасности и технологий Университета Карнеги-Меллона в США Одри Курт Кронин.

По словам специалиста, ХАМАС ведет «старомодную атаку с использованием дельтапланов, мотоциклов, бульдозеров и взрывчатки». Она считает, что для эффективной борьбы с движением, Израилю в дополнение к технологиям нужны надежные источники внутри ХАМАС, чтобы получать информацию о местонахождении заложников и военной стратегии палестинского движения.

В свою очередь, бывший бригадный генерал израильской Армии обороны Амир Авиви отметил, что ХАМАС в силу численности личного состава обходит радары и камеры Израиля.

«Они изучили те участки, которые не охраняются пулеметами, и просто отправились в те районы, которые были меньше всего подвержены обстрелу», — заметил эксперт, добавил, что высокие технологии не заменят «ни танков, ни солдат, ни готовности подразделений к боевым действиям».

Ранее в этот день ХАМАС сообщило о применении Армией Израиля (ЦАХАЛ) запрещенной фосфорной бомбы во время обстрела района Аль-Карама на севере сектора Газа. Использование данного вида боеприпасов против мирного населения запрещено Женевской конвенцией, которую отказались подписывать Израиль и США.

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Ракетный обстрел Израиля движением ХАМАС начался утром 7 октября, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По данным на 10 октября, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли более 1 тыс. жителей Израиля. Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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