Ночные вылеты из аэропортов России в Израиль ограничены до 16 октября
Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль до 12:00 16 октября. Об этом 10 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В этот период, по решению Росавиации, авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01:00 до 07:00 по московскому времени», — отметили в службе.
Прямые пассажирские рейсы между государствами выполняют российские перевозчики «Азимут» (Минеральные Воды –Тель-Авив, Сочи – Тель-Авив) и Red Wings (Махачкала – Тель-Авив).
В дневное время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании оценки рисков.
Росавиация ограничила ночные рейсы в Израиль 7 октября. Вечером того же дня равиакомпания Red Wings заявила, что временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива.
В тот же день день в аэропорту Сочи приземлился самолет из Тель-Авива — первый после начала в Израиле военных действий. Рейс A4-7026 отправился из Израиля в 11:50, а приземлился в РФ в 15:05. Среди прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя исламистское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
По состоянию на 10 октября, в Израиле заявили о более 1 тыс. погибших в результате нападения ХАМАС, минздрав Палестины сообщило о более 700 жертвах.