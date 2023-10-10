В США сообщили о ликвидации военными РФ британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

Российские военные ликвидировали группу инструкторов из Великобритании и стран НАТО, курировавших Вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 9 октября рассказал бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

По его словам, Москва имеет прекрасную осведомленность о событиях на фронте, поскольку ее армия «постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения».

«Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. <…> Именно это произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 30 милях (48 км. — Ред.) от фронта. Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены ударом артиллерии», — сказал американский полковник.

Он заметил также, что невозможно пересечь границу Украины и не попасть при этом в поле зрения российской разведки. При этом, по словам Макгрегора, у ВСУ никогда не получится обрушить эту систему наблюдения, поскольку она является очень сложной и многоуровневой.

В конце сентября британский министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что Великобритания разместит на Украине свои войска для обучения украинских военнослужащих. На следующий день, комментируя это заявление, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, если британские курсы по обучению украинских боевиков будут проходить на территории Украины, то военные Великобритании станут легальной целью для Вооруженных сил России.

2 октября пленный военнослужащий ВСУ Леонид Дорош рассказал, что его подготовкой перед отправкой на фронт занимались немецкие инструктора. По его словам, они ознакомили его с принципами работы с пулеметом, автоматом, «Панцерфаустом», противотанковой миной и техническими загороженными, а также возили на военный полигон. Он добавил, что в роли инструкторов выступали и курсанты Львовского военного института и норвежские военные.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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