Россияне продолжают выезжать на отдых в Египет

Россияне не отказываются от запланированного отдыха в Египте из-за палестино-израильского конфликта, обстановка на курортах спокойная. Об этом пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщила во вторник, 10 октября.

«По сообщению туроператоров Anex, «Интурист», Tez Tour, Space Travel и других, обстановка на всех курортах Египта — как в Хургаде, так и Шарм-эль-Шейхе — абсолютно спокойная. Просьб от туристов о досрочном прекращении отдыха не поступало. Египет остается в топе продаж на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, и примерно 50% заявок традиционно приходится на заезды в Шарм-эль-Шейх», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В АТОР добавили, что перенос и отмена туров в страну возможны только на общих основаниях.

Ранее в этот день Египет закрыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа.

Накануне российская гражданка Елизавета рассказала RT, как выбралась из Израиля через Египет. По словам женщины, она хочет, чтобы все застрявшие в зоне палестино-израильского конфликта граждане России знали об этом маршруте. Россиянка рассказала, что заплатила на сухопутной границе необходимые налоги и прошла ее за 20 минут.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 1 тыс. жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.