Сразу три серии сериала о русских хакерах «Короче, план такой» вышли на Wink
Сразу три премьерные серии нового российского сериала о русских хакерах «Короче, план такой» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
По сюжету хакерам предстоит спасти мир в духе трилогии «Друзей Оушена». Технические виртуозы с легкостью обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов, поэтому в известном смысле их можно назвать цифровыми Робин Гудами.
Они нарушают закон и попадают за это в тюрьму, однако такие ребята еще могут быть полезны в важных государственных миссиях, отметил Никулин. Он добавил, что в сериале есть рискованные операции и сложные взаимоотношения между героями, привыкшими работать самостоятельно. Сериал понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев, делает вывод критик.
Режиссером проекта выступил Марк Горобец. Премьера сериала состоялась в кинотеатре «Октябрь» в Москве 4 октября.
Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал является частью линейки Wink Originals.