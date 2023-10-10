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Экс-полузащитник «Реала» и «Челси» Эден Азар объявил о завершении карьеры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Экс-полузащитник «Реала» и «Челси» 32-летний Эден Азар объявил о завершении карьеры.

«После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Я смог реализовать свое желание, играть и развлекаться на спортивных площадках Европы и мира», — написал он 10 октября в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Азар поблагодарил своих поклонников и клубы, за которые он играл. В их числе: «Лилль», «Челси», «Реал» и сборная Бельгии по футболу.

«Настало время насладиться своими успехами и пережить новые впечатления», — подытожил футболист.

Играя за «Лилль» бельгиец выиграл чемпионат Франции вместе с кубком страны, в составе «Челси» он становился двукратным чемпионом Англии и Лиги Европы, а также обладателем кубка Англии и кубка Футбольной лиги.

В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером чемпионата мира-2018. В общей сумме он провел за национальную команду 126 матчей, забил 33 гола и сделал 36 голевых передач.

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Ранее в этот день стало известном, что аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в одну из команд Саудовской Аравии. Согласно договоренности, игрок получит право уйти, если «Интер Майами» не пробьется в плей-офф MLS.

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