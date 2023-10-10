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Российские «Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» позволили российским военным уничтожить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Видеокадрами объективного контроля их боевой работы во вторник, 10 октября, поделилось Минобороны РФ.

Ведомство указывает, что целью для расчетов техники были позиции украинских боевиков. Кроме того, отмечается, что действие ТОС не оставляет серьезных шансов на выживание любому, кто оказался в зоне поражения техники.

Данное оружие используется для огневой поддержки пехоты, танков и поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя. ТОС-1А «Солнцепек» способен вывести из строя легкобронированную технику и транспортные средства.

Удары «Солнцепеков» могут уничтожить углубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, а также позиции артиллерии противника.

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Корреспонденты «Известий» побывали на позициях тяжелых огнеметных систем

Ранее, 8 октября, украинский пленный ВСУ назвал российский «Солнцепек» самым страшным оружием. Мужчина отметил, что сам он не сталкивался с работой этой техники, но видел последствия ее применения.

5 октября стало известно, что российские «Солнцепеки» уничтожили опорные пункты противника на купянском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть, как наводчик корректирует положение пусковой установки и открывает огонь.

Контроль и корректировка поражаемых целей осуществляется с помощью беспилотников, работающих с моментальной обратной связью с командным пунктом.

В июле об особенностях ТОС «Солнцепек» рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. В числе ее преимуществ он отметил надежность, мобильность, точность и мощь. По словам эксперта, в ходе боевого применения «Солнцепеков» в ходе специальной военной операции данный вид ТОС зарекомендовал себя с положительной стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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