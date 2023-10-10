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В МИД РФ оценили риски участия третьих стран в конфликте Израиля и ХАМАС

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Заявление Вашингтона об отправке авианосца в Средиземное море, ближе к зоне палестино-израильского конфликта, говорит о рисках вовлеченности третьих стран. Об этом 10 октября заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё это вызывает, действительно, подозрение в том, что ситуация развивается по пути эскалации и велик риск вовлечения третьих стран в этот конфликт», — отметила дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высоком риске вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. По его словам, необходимо как можно скорее начать переговоры сторон конфликта.

8 октября шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. В отряд сопровождения авианосца входят несколько кораблей. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что отправка американского авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья будет иметь последствия для администрации президента США. Отправка авианосца участников движения не испугает, отметили они.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства, убив сотни мирных граждан. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС.

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Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Только за ночь на 9 октября истребители Армии обороны Израиля, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По данным на 10 октября в в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли более 900 жителей Израиля. Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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