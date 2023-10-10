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Второй человек погиб при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Поповка Белгородской области погибла женщина, сообщил во вторник, 10 октября, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в этот день глава региона сообщил, что в результате обстрела Поповки погиб мужчина. Таким образом, общее количество погибших возросло до двух.

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Ранее, 7 октября, стало известно, что в результате обстрела киевским режимом поселка Уразово Белгородской области погиб мужчина. Уточнялось, что от полученных ран он скончался на месте.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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