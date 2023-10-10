ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 10 октября, сообщила о ликвидации высокопоставленного члена палестинского движения ХАМАС.

«Сегодня самолет ЦАХАЛа убил Джавада Абу Шамалу, министра экономики террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.

Отмечается, что в рамках своих обязанностей «он управлял средствами в организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа».

До этого Абу Шамала занимал посты в сфере безопасности в движении в рамках своей деятельности руководил рядом операций, «направленных на причинение вреда гражданам в государстве Израиль», добавили в ЦАХАЛ.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие армии Израиля задержали более 40 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Также ЦАХАЛ сообщила, что в Аль-Фуркане в секторе Газа нанесла удары по 250 целям.

За день до этого сообщалось, что был убит один из старших командиров палестинского движения ХАМАС Раафат Абу Хилал в результате израильского авиаудара по лагерю Башит, находящемуся в Рафахе к югу от сектора Газа. Эту информацию подтвердили в ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. К вечеру 9 октября израильская армия атаковала 1707 целей. По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.