Пункт раздельного сбора отходов оборудовали в нацпарке «Чикой»

Пункт раздельного сбора отходов установили возле озера Шебеты в нацпарке «Чикой» в Забайкалье. Объект создан в рамках программы «Национальные парки без мусора» совместно с Фондом «Озеро Байкал».

«Чтобы снизить антропогенную нагрузку на данной территории, было решено установить контейнеры для сбора вторсырья и отходов», — сказал директор нацпарка «Чикой» Владимир Исаев, его цитату приводит ИА ChitaMedia.

Для парка изготовили вандалостойкий контейнер с крышками для раздельного сбора мусора и оборудовали площадку под контейнер для сбора вторичного сырья. Рядом установили табличку с инструкциями по сортировке отходов.

Как отмечает издание, озеро Шебеты было выбрано не случайно, его посещение стало популярным маршрутом для посетителей.