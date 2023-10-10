В Госдуме назвали коридор курса доллара на ближайшие годы

Курс рубля по отношению к доллару в ближайшие годы будет находиться в достаточно широком коридоре. Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказал во вторник, 10 октября.

«Это будет коридор от 80 до 95. Это очень широкий коридор, но позволяющий маневрировать в части достижения нашего технологического суверенитета. Чем выше курс доллара и ниже курс рубля, тем интереснее производителю что-то делать», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий считает, что Россия в течение нескольких месяцев придет к этому стабильному коридору. При этом он отметил, что необходимо предвидеть изменения на рынке.

«Даже при плановых повышениях или падениях курса мы должны об этом знать. Мы должны об этом знать не завтра, а в течение определенного периода времени, хотя бы нескольких месяцев – полугода, чтобы у нас были возможности для маневра», — добавил он.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По его словам, Минфину, правительству РФ выгоднее прогнозируемый курс нацвалюты.

Силуанов также указал на то, что курс рубля в проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы предусмотрен на уровне от 90 до 92 рублей за доллар США. При этом не исключено, что он может меняться в зависимости от внешних факторов.

9 октября курс доллара на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года. Евро достигал 108 рублей, столько в последний раз он стоил в середине августа. Кроме того, нацвалюта подешевела и к юаню — его курс превысил 14 рублей впервые с марта 2023-го. К концу торгового дня на Мосбирже российская валюта смогла окрепнуть. Так, доллар к 18:20 торговался на уровне 98,84 рубля, евро — 104,3, а юань — 13,52 рубля.

В тот же день аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал главную причину ослабления курса рубля. По его словам, дефицит твердой валюты, который стал следствием оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в рублях, является основной причиной данного процесса.

При этом 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты, передает RT. Он заверил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.